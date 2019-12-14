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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Львов" с удалением вратаря оказался сильнее "Колоса": смотреть голы

14 декабря, 16:24

Львовяне уходят на зимний перерыв с хорошим настроением, а "Колос" рискует вылететь из первой шестерки

"Львов" в меньшинстве обыграл Колос в матче 18-го тура чемпионата Украины. Хозяева первыми открыли счет в матче и затем еще дважды выходили вперед. При этом свой третий мяч львовяне забили в меньшинстве после удаления вратаря команды Богдана Сарнавского. Голкипер получил прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной, когда пытался прервать выход один на один.

"Колос" после этого поражения, скорее всего, вылетит из первой шестерки – им на пятки наступают "Мариуполь", "Днепр-1" и "Олимпик". "Львов" же уходит зимовать на третьем месте с конца турнирной таблицы, хотя от того же шестого места их отделяют всего пять баллов.

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"Львов" – "Колос" – 3:2
Голы: Ренан Абнер (13), Татарков (32, пен), Алваро (73) – Парамонов (29), Лысенко (90)

"Львов": Сарнавский, Борзенко, Гончар, Люлька, Рафаэл Сабино, Мартан, Алваро (Велвес Байано, 84), Богунов, Татарков, Ренан Абнер (Ныч, 78), Пернамбуко (Бандура, 63).

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"Колос": Волынец, Парамонов, Максименко, Сахневич, Мигунов (Зозуля, 46), Ориховский, Милько (Бондаренко, 75), Смирный, Ильин (Нехтий, 82), Вильхьяльмссон, Лысенко.

Предупреждения: Ильин (7), Мигунов (30), Богунов (38), Алваро (55), Люлька (57), Вильхьяльмссон (59), Зозуля (88).

Удаление: Сарнавский (60)

Напомним, что в центральном матче тура сойдутся "Шахтер" и "Заря". После победы над "Динамо" в прошлом туре лунганчане вышли на чистое второе место и на данный момент именно они являются главным конкурентом "горняков" на золотые медали. "Шахтер" – "Заря" смотреть матч можно на нашем сайте.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
17
10
4
3
33
14
19
34
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
4
ДинамоДинамоДин
17
10
3
4
35
12
23
33
Забитые 35
Пропущеные 12
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
7
МариупольМариупольМар
17
4
7
6
15
25
-10
19
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

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чемпионат Украины ФК Львов Колос Ковалевка

Источник: Спорт сегодня

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