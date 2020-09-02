"Львов" серьезно усилил оборону, подписав бывшего игрока "Монако"

Молодой француз заключил контракт на три года

Клуб Премьер-лиги "Львов", в котором на старте сезона произошла вспышка коронавируса, подписал еще одного новичка. Карьеру в Украине решил продолжить французский защитник тунисского происхождения Маруан Миуби. Контракт с 21-летним центральным оборонцем, способным сыграть и левого бека, рассчитан на три года.

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Маруан перешел во "Львов" на правах свободного агента. Последним клубом молодого футболиста был "Убань" из четвертого дивизиона Франции. Также он играл за тунисский "Стад Тунизьен", "Монако" U-19 и дубль "Нима". Во Львове Миуби выбрал 99-й номер. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает французского игрока в 250 000 евро.

Ранее мы также сообщали, что "Львов" подписал защитника европейской сборной из Англии. 23-летний защитник Энес Махмутович будет два года выступать в чемпионате Украины. Последним местом работы игрока сборной Люксембурга была молодежная команда английского "Миддлсбро" (U23), которую он покинул в начале июля.

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Также чуть ранее львовский клуб сообщил, что команду пополнил 24-летний хорватский защитник Макс Челич, с которым договорились о трехлетнем соглашении. Воспитанник загребского "Динамо" в последнее время выступал на родине за "Горицу".

Смотрите, как "Львов" играл в минувшем чемпионате Украины

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