"Львов" в меньшинстве вырвал ничью у "Александрии" в матче с тремя красными карточками

После второго гола в матче руки начали распускать даже тренеры

В последний день зимы 20-й тур украинской Премьер-лиги продолжился тремя матчами. На стадионе "Украина" в столице Галичины "Львов" принимал недавнего участника группового этапа Лиги Европы – "Александрию". Встреча завершилась драматичной концовкой с неожиданным результатом. Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины.

Уже на 10-й минуте счет открыли гости: Бонгдан Мышенко отличился ударом в падении. Смотрите, как это было.

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Игра в целом была равной, но в начале второго тайма расстановка сил изменилась. Вторую желтую, а за ней и красную карточку перед собой увидел полузащитник "Львовf" Никита Татарков.

У гостей было немало шансов забить второй мяч и снять все вопросы о победителе. Но подопечные Владимира Шарана умудрились пропустить в концовке. На 87-й минуте бразилец Альваро красиво обыграл вратаря Олега Билыка и закатил мяч в пустые ворота – 1:1.

После этого неожиданно возникло выяснение между тренерами соперников. В итоге арбитр Анатолий Абдула удалил помощников главных тренеров, показав им красные карточки, а Егише Меликяну и Шарану предъявил желтые.

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Неожиданная ничья оставляет "Александрию" на пятом месте с 34 очками. "Львов" идет девятым с 19 пунктами, на один балл оторвавшись от "Олимпика".

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