Львовскому клубу разрешили вернуться в родной город, где царит коронавирус

ФК "Львов" сможет наконец проводить матчи в своем городе. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила играть во Львове в футбол, сообщил официальный сайт клуба. Правда, подопечным грузинского тренера Георгия Цецадзе осталось в сезоне 2019/2020 провести всего две встречи. А в прошлом туре "Днепр-1" выиграл безнадежный матч у "Львова" благодаря чемпиону мира.

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Ранее из-за вспышки коронавируса в столице Галичины команда вынужденно проводила домашние матчи в Днепре и Тернополе. Теперь же, по мнению врачей, ситуация позволяет "Львову" играть на своем поле. В ближайший четверг, 16 июля, команда примет донецкий "Олимпик", а в воскресенье, 19 июля, – "Мариуполь". Так вышло, что два последних матча у команды – домашние. Проводить их "Львов" будет на стадионе "Украина".

В Премьер-лиге "Львов" занимает 11-е место, набрав в 30 матчах 24 очка. У "Олимпика" – на три пункта больше, у "Ворсклы" – на четыре.

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