"Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик?": Милевский возмущен мнением о себе

Артем Милевский / Фото: Instagram

Реклама

Бывший игрок сборной Украины, нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский заявил, что не считает себя алкоголиком. Ранее мы писали, что агент Милевского назвал его Ибрагимовичем с Восточной Европы.

"Очень часто задавался вопросом, почему меня называют алкоголиком. Это немножко бесит и раздражает. Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Что значит — алкоголик? Алкоголики — это люди, которые ходят и собирают бутылки по Крещатику. Недавно по переходу шел, смотрю, там люди просто спят, бомжуют. Вот это алкаши. А посмотрите, как выгляжу я. Я что, похож на алкоголика? – возмутился Милевский в интервью YouTube-каналу "Вацко Live". – Сижу, адекватно разговариваю, адекватно все знаю, адекватно стал чемпионом Беларуси. Я знаю, что делать. Я адекватный человек. Какой я алкоголик? Не хочу даже знать людей, которые так думают и говорят. Конечно, я могу и не употреблять алкоголь".

Ранее мы сообщали, что скандальный нападающий Артем Милевский запустил свой YouTube-канал "Миля". Там Артем рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с калашом, а пацаны падали на колени.

Также мы рассказывали, что Милевскому на Новый год подарили нового тренера.

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама