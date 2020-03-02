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Люди в масках в аэропорту Одессы: футболисты вернулись домой из Турции

2 марта, 21:55

Елена Павлова

«Моряки» будут заниматься на своей учебно-тренировочной базе в Совиньоне

В понедельник, 2-го марта, украинский футбольный клуб "Черноморец" вернулся домой после тренировочных сборов в Турции. На берегу Средиземного моря одесская команда пробыла 26 дней и успела сыграть шесть товарищеских матчей. Что сразу бросалось в глаза – защитные маски на лицах футболистов в самолете и по приземлению в Украине. Вероятно, это были защитные меры из-за угрозы коронавируса.

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Впереди у футболистов "Черноморца" несколько выходных дней, а затем продолжится работа по подготовке к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге, который возобновится 22-го марта. "Моряки" будут заниматься на своей учебно-тренировочной базе в Совиньоне, также запланировано четыре спарринга.

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Ранее мы писали, что Мирон Маркевич будет помогать сыну в "Черноморце". Бывший тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины подставил плечо своему сыну Остапу Маркевичу в одесской команде, занимающей сейчас десятое место в Первой лиге.

Смотрите обзор матча "Черноморец" — "Колос"

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маска чемпионат Украины Черноморец Одесса первая лига коронавирус возвращение домой

Источник: Официальный сайт ФК "Черноморец"

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