Максим Тейшейра устроил шоу на стадионе "Динамо": видео голов матча "Олимпик" – "Львов"

Благодаря двум мячам своего французского легионера "Олимпик" добыл уверенную победу над львовянами

В заключительном субботнем матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий "Олимпик" при пустых трибунах стадиона "Динамо" в Киеве обыграл "Львов" со счетом 2:0. Это было противостояние в нижней шестерке турнирной таблице, худшая команда которой по итогам сезона должна опуститься в Первую лигу.

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Сухую победу "Олимпику" принес дубль французского полузащитника команды Максима Тейшейры, который во втором тайме поразил ворота "Львова" дважды с интервалом в 30 минут. Этот результат заметно повысил шансы "олимпийцев" на сохранение прописки в высшем дивизионе.

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Обзор матча "Олимпик" – "Львов" (2:0)

Олимпик – Львов – 2:0

Голы: Тейшейра, 54, 84

Олимпик: Кичак – Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко – Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) – Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85)

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) – Дамацена (Приймак, 58), Бопесу – Татарков, Алваро, Шина – Яковелли (Ныч, 58)

Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак – Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч

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Статистика матча "Олимпик" – "Львов" (2:0)

Напомним, в первой игре 26-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" сыграл вничью с "Ворсклой" 1:1. В той встрече оба гола также были забиты во втором тайме.

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