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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Максим Тейшейра устроил шоу на стадионе "Динамо": видео голов матча "Олимпик" – "Львов"

13 июня, 22:17

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря двум мячам своего французского легионера "Олимпик" добыл уверенную победу над львовянами

В заключительном субботнем матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий "Олимпик" при пустых трибунах стадиона "Динамо" в Киеве обыграл "Львов" со счетом 2:0. Это было противостояние в нижней шестерке турнирной таблице, худшая команда которой по итогам сезона должна опуститься в Первую лигу.

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Сухую победу "Олимпику" принес дубль французского полузащитника команды Максима Тейшейры, который во втором тайме поразил ворота "Львова" дважды с интервалом в 30 минут. Этот результат заметно повысил шансы "олимпийцев" на сохранение прописки в высшем дивизионе.

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Обзор матча "Олимпик" – "Львов" (2:0)

Олимпик – Львов – 2:0
Голы: Тейшейра, 54, 84
Олимпик: Кичак – Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко – Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) – Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85)
Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) – Дамацена (Приймак, 58), Бопесу – Татарков, Алваро, Шина – Яковелли (Ныч, 58)
Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак – Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч

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Статистика матча "Олимпик" – "Львов" (2:0)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Напомним, в первой игре 26-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" сыграл вничью с "Ворсклой" 1:1. В той встрече оба гола также были забиты во втором тайме.

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видео голов чемпионат Украины Олимпик Донецк ФК Львов Максим Тейшейра

Источник: Сегодня|Спорт

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