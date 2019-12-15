"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон": где смотреть матч чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" / Фото: Reuters

Сегодня в рамках 17 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед", который набрал неплохой ход и занимает пятое место в таблице АПЛ, примет "Эвертон", который скатился в середину второго десятка, но мечтает вернуться в зону ерокубков. Начало матча в 16:00. В Украине в прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta.

Как идут по сезону

Как только главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер оказался под угрозой увольнения, команда собралась и на прошлой неделе выдала два качественных матча против "Тоттенхэма" и "МанСити", переиграв обоих со счетом 2:1. А в сумме "Красные дьяволы" не проигрывают на протяжении пяти туров. Интересно, что против топовых соперников "Юнайтед" Сульшера играет очень сильно, но когда дело доходит до более слабых оппонентов, у манкунианцев начинаются проблемы. Посмотрим, как МЮ совладает с "ирисками", у которых в этом чемпионате ничего не клеится.

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Прошлый сезон под руководством Марку Силвы "Эвертон" провел многообещающе, переиграв таких грандов, как "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" и МЮ и при этом не пропустив. Португалец привел команду на восьмое место по итогам прошлого чемпионата, но крайне неудачно начал этот – только четыре победы после 15 туров и место в зоне вылета. В итоге 5 декабря с Силвой попрощались. Сейчас на временной основе за "Ирисок" отвечает Данкан Фергюсон, с которым в прошлом туре "Эвернтон" со счетом 3:1 одолел "Челси".

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Последний раз команды встречались в прошлом году в чемпионате и МЮ был болезненно бит "Эвертоном" – 0:4

Кадровая ситуация

Оле Гуннар Сульшер рассказал, что Джесси Лингард успеет восстановиться к воскресному матчу с "Эвертоном": "Я не уверен насчет Джесси, но надеюсь, что у него есть шанс. Он действительно сейчас хорош – он набирает форму, он отлично проявляет себя на тренировках, так что мы надеемся, что он будет готов. Что касается остальных ребят, то Эрик Байи начнет тренироваться на следующей неделе. Это же относится и к Тиму Фосу-Менса, и к Полю Погба. Так что давайте посмотрим, как все пройдет".

Что касается состояния игроков "Эвертона", то временно исполняющий обязанности главного тренера Дункан Фергюсон сообщил, что с "Юнайтед" не сможет сыграть Тео Уолкотт, получивший травму в матче с "Челси". Под вопросом участие в поединке Шеймуса Коулмэна, Фабиана Делфа, Йерри Мины и Люки Диня.

Что говорят букмекеры

Фаворитом матча считается МЮ, который после потопления "Сити" и "Тоттенхэма" как бы должен разбираться с "Эвертоном". На победу хозяев "Олд Траффорда" коэффициент 1.67. На выигрыш "Ирисок" – 5.25, на ничью – 3.9. Самый популярный счет 1:1 – 6.5, а также успех "Юнатед" 1:0 и 2:1 – 8.0. А забить должен форвард "дьяволов" Маркус Рашфорд, у которого уже 10 мячей в АПЛ.

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