"Мариуполь" даже в меньшинстве дожал молодежь "Ворсклы" в матче с пенальти и двумя удалениями

В четверг проходят еще четыре матча 31-го тура украинской Премьер-лиги. Наш сайт ведет онлайн матча "Динамо" – "Заря", в котором решается судьба второго места.

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Первыми же сегодня сыграли "Ворскла" и "Мариуполь". Как мы сообщали, главный тренер полтавской команды Юрий Максимов принял решение, что "Ворскла" будет доигрывать сезон молодежным составом. Тем не менее дублеры бьются на совесть, стремясь показать свои лучшие качества, и доставляют проблемы оппонентам. В четверг очень непросто пришлось гостям из Донецкой области. В первом тайме команды мячей не забивали. Смотрите лучшие моменты первой половины.

А на первой же минуте второго тайма 17-летний (!) Евгений Павлюк вывел "Ворсклу" вперед после подачи углового.

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Еще через пять минут гости остались в меньшинстве после второй желтой карточки Даниила Игнатенко.

Тем не менее, даже в меньшинстве "Мариуполь" сумел забить два мяча и вырвать победу – 2:1. Сначала на 57-й минуте Вячеслав Чурко реализовал 11-метровый.

А уже в конце встречи гости просто раскатали полтавскую защиту, и Игорь Кирюханцев поразил пустой угол ворота на 86-й минуте.

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Интересно, что незадолго до финального свистка красную карточку увидел и футболист хозяев, так что доигрывали встречу соперники в формате "10 на 10". "Мариуполь" остался на восьмой позиции, а "Ворскла" опустилась на 10-е место после победы донецкого "Олимпика" над "Львовом".

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