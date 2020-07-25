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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Мариуполь" дожал команду из первой шестерки и продолжил борьбу за путевку в Лигу Европы

25 июля, 21:23

Елена Павлова Елена Павлова

Теперь в решающем матче азовцы встретятся с "Колосом"

Второй полуфинал плей-офф УПЛ за право сыграть в квалификации Лиги Европы прошел в Александрии, где одноименная команда принимала "Мариуполь". Хозяева заняли пятое место в топ-шестерке украинской Премьер-лиги, а азовцы стали вторыми – в нижней части чемпионата, но это не помешало им переиграть команду Шарана – 2:1. Ранее дебютант Премьер-лиги разнес "Днепр-1" и стал первым финалистом плей-офф в первом матче со зрителями.

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"Мариуполь" открыл счет в середине первого тайма, когда на 28-й минуте встречи Павел Полегенько после розыгрыша углового поразил ворота дальним ударом. Мяч ударился об газон, несколько дезориентировав голкипера, и полетел в сетку.

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Однако хозяевам не потребовалось много времени, чтобы отыграться. Денис Безборолько завершил быструю контратаку "Александрии" голом, сравняв счет на 35-й минуте. При этом в чужой штрафной он сумел точно пробить, находясь в окружении сразу нескольких футболистов "Мариуполя".

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На табло долгое время горело 1:1, пока на 83-й минуте Алексей Кащук не вывел "Мариуполь" вперед. Этот удар стал победным для азовцев и приблизил их к месту в Лиге Европы на следующий сезон. Финал плей-офф "Колос" – "Мариуполь" в борьбе за последнюю путевку в Лигу Европы пройдет 29 июля.

Смотрите, как "Александрия" сыграла вничью с "Шахтером"

Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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Лига Европы чемпионат Украины ФК Мариуполь плей-офф премьер-лига ФК Александрия

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