"Мариуполь" отправился на первый сбор с тремя новичками

Команда Александра Бабича будет готовиться к возобновлению сезона в Турции

/ Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Шестая команда чемпионата Украины "Мариуполь" отправился на первый зимний сбор, который пройдет в окрестностях Сиде (Турция). Перед этим мариупольцы усилились нападающим юношеской сборной Украины Станиславом Библиком. Футболист "Шахтера" будет выступать за азовцев на правах аренды до конца 2020 года. Ранее мы писали, что "Динамо" отсеяло двух скандальных форвардов: список Михайличенко на первый сбор-2020.

В минувшем сезоне за юношескую команду "горняков" забил 11 голов в 18-ти матчах. В текущем сезоне провел 3 матча за молодежный состав "Шахтера".

Ранее еще одним новичком "Мариуполя" стал другой футболист "горняков" Данил Сагуткин. Как и Библик, защитник будет защищать цвета команды до конца года. В минувшем сезоне Данил на правах аренды выступал за "Арсенал": 18 матчей. В первой половине нынешнего сезона играл за "Енисей": 2 игры. Также в активе защитника 4 матча за молодежную сборную Украины.

Также азовцы арендовали у "Шахтера" до конца 2020 года нападающего Артема Дудика. В 2019-м году Артем на правах аренды выступал за "Слуцк" (Беларусь): 27 матчей, 4 гола.

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Как "Мариуполь" играл в первой половине сезона:

Все три новичка отправились вместе с командой в Турцию. Вся заявка команды Александра Бабича на первый зимний сбор:

Вратари: Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Дмитрий Михайлов

Защитники: Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Павел Полегенько, Сергей Яворский, Сергей Горбунов, Виктор Корниенко, Данил Сагуткин

Полузащитники: Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Игорь Тищенко, Илья Путря, Валерий Федорчук, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Владислав Бондарь

Нападающие: Андрей Кулаков, Руслан Фомин, Антон Байдал, Станислав Библик, Артем Дудик, Александр Кожевников

В период первого этапа тренировочных сборов, который продлится 12 дней, "Мариуполь" проведет три контрольных матча. 20-е января – "Кызылжар" (Казахстан). 24-е января – "Динамо" (Брест, Беларусь). 28-е января – "Санкт-Пельтен" (Австрия).

Также мы писали, что "Заря" подписала футболиста сборной Хорватии: игрок уже включился в тренировочный процесс. Ловро Цвек будет играть под четвертым номером.

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