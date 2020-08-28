"Мариуполь" провел презентацию новой формы в клубном гараже

"Мариуполь" оригинально представил новый комплект экипировки на сезон 2020/2021 годов. "Азовцы" решили показать новую форму не в совсем обычном месте. Для презентации был выбран клубный гараж. Такое решение в клубе объяснили тем, что "Мариуполь" является самой путешествующей командой Премьер-лиги.

"Азовская команда в Премьер-лиге давно считается самой путешествующей. Каждый год мы бьем рекорды по километражу, неоднократно проехав всю Украину с юга на север и с востока на запад на клубном автобусе. До конца же текущего года из-за замены газона на стадионе имени В. С. Бойко мы все игры будем проводить на выезде – наш клубный автобус уже вполне может стать вторым домом для "азовцев". Поэтому где как не в клубном гараже провести нам фото презентацию новой формы?", – говорится в сообщении клуба в Instagram.

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Ранее свою новую форму презентовало "Динамо". Больше всего удивил выбор резервного комплекта киевлян – он выполнен в черно-зеленых цветах.

А буквально на днях Александр Зинченко представил новую форму "Манчестер Сити". Резервный комплект формы "горожан" составили футболки светло-розового цвета, вдохновленные брит-попом.

Смотрите, как "Мариуполь" стартовал в новом сезоне Премьер-лиги:

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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