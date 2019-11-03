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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Мариуполь" сделал то, что не удалось "Шахтеру": обзор матча азовцев с "Александрией" в УПЛ

3 ноября, 18:33

В отличие от "горняков", мариупольцам удалось поразить ворота "Александрии". Но это не спасло их от поражения

"Александрия" vs "Мариуполь" - 3:1

"Александрия" vs "Мариуполь" - 3:1 / Фото: Twitter

Футбольному клубу "Мариуполь" в матче с "Александрией" удалось то, что ранее в поединке с александрийцами не смог сделать чемпион страны "Шахтер". Азовцы забили команде Владимира Шарана – в отличие от "горняков", которым распечатать ворота этого крепкого соперника в предыдущем туре Премьер-лиги так и не удалось. Впрочем, это не спасло "Мариуполь" от поражения александрийцам в 13-м туре чемпионата со счетом 1:3.

Обзор матча "Александрия" – "Мариуполь" (3:1)

Отметим, что в матче с "Мариуполем" "Александрия" установила собственный рекорд результативности нынешнего сезона. До сих пор три мяча за игру – ни в поединках чемпионата, ни Кубка Украины, ни Лиги Европы – подопечные Владимира Шарана не забивали.

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Статистика матча "Александрия" – "Мариуполь" (3:1)

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"Александрия" – "Мариуполь" – 3:1
Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 авт. – Чурко, 71
На 30-й минуте Гречишкин ("Александрия") не реализовал пенальти (вратарь)
"Александрия": Панькив – Дубра, Бабогло, Бухал – Пашаев, Гречишкин, Довгий (Безбородько, 46), Ковалец (Грицук, 83), Мирошниченко – Лучкевич (Тейшейра, 90), Третьяков.
"Мариуполь": Гальчук – Чоботенко, Дава, Быков – Кирюханцев, Мишнев, Федорчук, Танковский (Чех, 15), Горбунов (Корниенко, 60) Чурко, Вакула (Топалов, 73)
Предупреждения: Бабогло – Быков, Дава, Вакула, Чоботенко
Удаление: Быков (32, Мариуполь)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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Источник: Сегодня|Спорт

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