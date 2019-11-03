"Мариуполь" сделал то, что не удалось "Шахтеру": обзор матча азовцев с "Александрией" в УПЛ

В отличие от "горняков", мариупольцам удалось поразить ворота "Александрии". Но это не спасло их от поражения

"Александрия" vs "Мариуполь" - 3:1 / Фото: Twitter

Футбольному клубу "Мариуполь" в матче с "Александрией" удалось то, что ранее в поединке с александрийцами не смог сделать чемпион страны "Шахтер". Азовцы забили команде Владимира Шарана – в отличие от "горняков", которым распечатать ворота этого крепкого соперника в предыдущем туре Премьер-лиги так и не удалось. Впрочем, это не спасло "Мариуполь" от поражения александрийцам в 13-м туре чемпионата со счетом 1:3.

Обзор матча "Александрия" – "Мариуполь" (3:1)

Отметим, что в матче с "Мариуполем" "Александрия" установила собственный рекорд результативности нынешнего сезона. До сих пор три мяча за игру – ни в поединках чемпионата, ни Кубка Украины, ни Лиги Европы – подопечные Владимира Шарана не забивали.

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Статистика матча "Александрия" – "Мариуполь" (3:1)

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"Александрия" – "Мариуполь" – 3:1

Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 авт. – Чурко, 71

На 30-й минуте Гречишкин ("Александрия") не реализовал пенальти (вратарь)

"Александрия": Панькив – Дубра, Бабогло, Бухал – Пашаев, Гречишкин, Довгий (Безбородько, 46), Ковалец (Грицук, 83), Мирошниченко – Лучкевич (Тейшейра, 90), Третьяков.

"Мариуполь": Гальчук – Чоботенко, Дава, Быков – Кирюханцев, Мишнев, Федорчук, Танковский (Чех, 15), Горбунов (Корниенко, 60) Чурко, Вакула (Топалов, 73)

Предупреждения: Бабогло – Быков, Дава, Вакула, Чоботенко

Удаление: Быков (32, Мариуполь)

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