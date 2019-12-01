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"Мариуполь" – "Шахтер": есть ли шанс у приазовцев, которые никогда не обыгрывали "горняков"

1 декабря, 12:44

Букмекеры не верят в чудо в 16 туре, а самым популярным стал счет 0:2

"Мариуполь" - "Шахтер"

"Мариуполь" - "Шахтер" / Фото: ФК Мариуполь

Сегодня в 16 туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь", который борется за место в топ-6, примет на своем стадионе лидера чемпионата "Шахтер". Наш сайт ведет онлайн "Мариуполь" – "Шахтер" с описанием ключевых моментов встречи, видео и фото.

Поединок начнется в 14:00 по Киеву, и мы уже сообщали, где смотреть дерби Донбасса "Мариуполь" – "Шахтер".

Мариупольская команда еще ни разу в очных встречах не обыгрывала "Шахтер", поэтому дончане являются безоговорочными фаворитами у аналитиков букмекерских контор – 1.22 на победу "горняков", на успех подопечных Александра Бабича – 12.0. Если уж дончане каким-то образом не выиграют, то более вероятна ничья, чем выигрыш приазовцев – 5.8.

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Самый популярный счет в этом поединке – 2:0 в пользу "горянков" – 6.0. Также часто ставят на минимальный выигрыш гостей и счет 3:0 в их пользу – коэффициент 7.5. Если же поставить на победу "Мариуполя" со счетом 1:0 и ставки сыграет, то вы заберете в 26 раз больше первоначального вклада.

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Смотрите, как в своем последнем матче "Шахтер" сыграл вничью с "МанСити" – 1:1

А "Мариуполь" не удержал победу над "Карпатами" – 2:2

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прогноз букмекеры чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь премьер-лига УПЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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