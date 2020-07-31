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"Мариуполь" уволил главного тренера Александра Бабича и весь его штаб

31 июля, 10:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бабич руководил "Мариуполем" на протяжении трех сезонов и дважды выводил в Лигу Европы

Главный тренер Александр Бабич и его тренерский штаб в составе Юрия Беньо, Александра Лавренцова, Александра Малахова и Владимира Белакова завершили свою работу в "Мариуполе", сообщает официальный сайт футбольного клуба. Мы уже писали, что Бабич попрощался с клубом после поражения от "Колоса" в матче за Лигу Европы.

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Александр Бабич возглавлял "Мариуполь" на протяжении 3-х сезонов, под его руководством команда провела 101 матч. За этот период азовская команда повторила практически все свои исторические максимальные достижения. Дважды "Мариуполь" достигал полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины, дважды выходил в квалификацию Лиги Европы, и один раз занимал четвертую строчку в чемпионате Украины.

Ранее мы сообщали, что сын Мирона Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона. Остап Маркевич впервые получит шанс поработать в Премьер-лиге. До этого он возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец".

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Напомним, в завершившемся сезоне Мариуполь занял восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы мариупольцы уступили "Колосу" (0:1).

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Александр Бабич

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Мариуполь"

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