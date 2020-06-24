"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка Украины

Сегодня, 24 июня, состоится второй полуфинальный матч Кубка Украины: в Мариуполе на стадионе имени В. С. Бойко "Мариуполь" примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Список трансляций доступен ниже в нашем материале.

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"Мариуполь" в четвертый раз попробует пробиться в финал турнира. Предыдущие попытки "азовцев" не увенчались успехом, самая свежая из них – в 2018 году, когда мариупольцы уступили дорогу в финал "Шахтеру". А вот "Ворскла" может похвастаться победой в турнире в 2009 году. К слову, это был единственный случай до сегодняшнего дня, когда полтавчане забирались в розыгрыше национального Кубка до полуфинала.

"Мариуполь" стартовал в Кубке победой над "Рухом" (1:0), затем разобрался с "Олимпиком" (1:0), а на предыдущей стадии одолел "Альянск" (4:2). "Ворскла" на пути к полуфиналу обыграла "Колос" (1:0) и Десну (1:0).

Статистика противостояния "Мариуполь" – "Ворскла":

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Победа в Кубке Украины – это не только престиж для клуба, но и путевка в групповой этап Лиги Европы. Учитывая, что обе команды не пробились в первую шестерку Премьер-лиги, это двойная мотивация для них. Хотя "Мариуполь" и "Ворскла" продолжают борьбу с "Днепр-1" за седьмое место, дающее право сыграть в стыковом матче с пятой командой за место в еврокубках.

Правда, даже в случае выхода в финал победа в турнире им не гарантирована, ведь там их ждет киевское "Динамо". Подопечные Алексей Михайличенко в очередной раз упустили чемпионство, поэтому будут грызть землю, чтобы завоевать хотя бы Кубок. Напомним, в полуфинале "Динамо" неделей ранее обыграло лидера Первой лиги "Минай" из Закарпатья.

Согласно регламенту турнира, финалист определится по итогам одноматчевого противостояния. Если команды не определят победителя за 90 минут основного времени, они отыграют еще два тайма по 15 минут и при необходимости пробьют послематчевые пенальти.

Букмекеры считают "Мариуполь" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Бабича в основное время – 2.50, на ничью – 3.20, на победу "Ворсклы" – 2.90. Если же команды не определят сильнейшего в основное время, коэффициенты на проход в финал следующие: "Мариуполь" – 1.79, "Ворскла" – 2.02.

Где смотреть матч "Мариуполь" – "Ворскла":

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Смотрите, как "Мариуполь" и "Ворскла" играли в предыдущем туре чемпионата Украины:

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