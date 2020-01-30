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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Марлос в новой позиции – не эксперимент": Каштру подвел итоги первого сбора "Шахтера"

30 января, 13:59

Главный тренер "горняков" дает своим футболистам два выходных - и снова за работу!

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги первого сбора своей команды в Турции, который в четверг "Шахтер" завершил победой над "Словацко" 1:0. Напомним, победный гол "горняков" в ворота чехов сразу после выхода на замену забил Виктор Коваленко.

Обзор матча "Шахтер" – "Словацко" (1:0)

"На первый сбор были запланированы определенные цели – например, посмотреть на новых игроков. Это удалось благодаря вчерашнему и предыдущим матчам, – заявил Луиш Каштру. – В сегодняшнем матче преследовали совсем другие цели. Вчера следили индивидуально за игроками. Сегодня смотрели на коллективную игру. Важно было активно реагировать на потерю мяча, это удалось. Была цель – отличная работа оборонительного блока, правильный контроль от линии обороны. Нужно было доминировать в игре – это тоже удалось"

"Ребята очень устали, они получали серьезные нагрузки. Но игроки показали себя достойно, показали, что добавляют и в тренировках, и в матчах. Теперь два дня отдохнем, и будет вторая часть подготовки. Я доволен", – отметил главный тренер "Шахтера"

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На вопрос – "Марлос в позиции под нападающим – это эксперимент?" – Луиш Каштру ответил следующим образом: "Мы уже не экспериментируем, мы уже уверены. Марлос играл либо вингера, либо под нападающим в сезоне. У него очень хорошая техника, он умеет действовать в ограниченном пространстве, у него отличное видение поля. Осталось добрать физическую форму. Знаю, чего он стоит на этих позициях".

Смотрите, как "Шахтер" на сборе в Турции обыгрывал "Лех"

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сборы Шахтер Донецк Марлос Луиш Каштру

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , ua.tribuna.com

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