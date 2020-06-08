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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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  4. Марлоса обделили: Премьер-лига назвала неожиданного лучшего футболиста тура

Марлоса обделили: Премьер-лига назвала неожиданного лучшего футболиста тура

8 июня, 13:30

Олег Люлька Олег Люлька

Лучшим игроком уикенда в Украине назван динамовец Миколенко, лучшим тренером - Михайличенко

Премьер-лига Украины назвала лучшего тренера и лучшего игрока 25-го тура чемпионата страны по футболу, состоявшегося на выходных. Довольно неожиданно лучшим игроком назван не полузащитник "Шахтера" Марлос, забивший два мяча в победной для "горняков" игре с "Десной" (3:2).

Звания лучшего игрока 25-го тура экспертный совет Премьер-лиги, в который входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо и другие звезды украинского футбола, признал левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Накануне он помог киевлянам разгромить "Александрию" 5:1, забив один из мячей в ворота соперника.

Виталий Миколенко

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Виталий Миколенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Между тем лучшим тренером 25-го тура украинского чемпионата назван наставник "Динамо" Алексей Михайличенко. "Тренерский штаб "Динамо" сумел сполна воспользоваться глубиной своих резервов. После карантина, например, ярко заявил о себе Цитаишвили. Угадали тренеры и с заменами", – отмечают во Всеукраинском объединении тренеров, которое определяет лучших коучей УПЛ по итогам туров.

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Отметим, что по итогам 25 туров "Шахтер" лидирует, набрав 65 очков. У "Зари" и "Динамо" – по 49, но по личным встречам луганчане опережают киевлян. В следующем туре, 13 июня, "Заря" принимает "Динамо".

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Напомним, по итогам первого тура после карантина, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:1, все призы от Премьер-лиги забрали "горняки". Луиш Каштру был признан лучшим тренером, а Марлос – лучшим игроком.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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лучший чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Марлос Виталий Миколенко УПЛ

Источник: Премьер-лига

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