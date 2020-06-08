Марлоса обделили: Премьер-лига назвала неожиданного лучшего футболиста тура

Премьер-лига Украины назвала лучшего тренера и лучшего игрока 25-го тура чемпионата страны по футболу, состоявшегося на выходных. Довольно неожиданно лучшим игроком назван не полузащитник "Шахтера" Марлос, забивший два мяча в победной для "горняков" игре с "Десной" (3:2).

Звания лучшего игрока 25-го тура экспертный совет Премьер-лиги, в который входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо и другие звезды украинского футбола, признал левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Накануне он помог киевлянам разгромить "Александрию" 5:1, забив один из мячей в ворота соперника.

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Между тем лучшим тренером 25-го тура украинского чемпионата назван наставник "Динамо" Алексей Михайличенко. "Тренерский штаб "Динамо" сумел сполна воспользоваться глубиной своих резервов. После карантина, например, ярко заявил о себе Цитаишвили. Угадали тренеры и с заменами", – отмечают во Всеукраинском объединении тренеров, которое определяет лучших коучей УПЛ по итогам туров.

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Отметим, что по итогам 25 туров "Шахтер" лидирует, набрав 65 очков. У "Зари" и "Динамо" – по 49, но по личным встречам луганчане опережают киевлян. В следующем туре, 13 июня, "Заря" принимает "Динамо".

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Напомним, по итогам первого тура после карантина, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:1, все призы от Премьер-лиги забрали "горняки". Луиш Каштру был признан лучшим тренером, а Марлос – лучшим игроком.

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