Матч чемпионата Украины перенесен из Львова в Днепр из-за коронавируса

Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение перенести матч 25-тура тура чемпионата Украины "Львов" – "Днепр-1" с 6-го на 7-е июня, сообщается на официальном сайте организации. Также было изменено место проведения встречи. Поединок состоится в Днепре на "Днепр-Арене", хотя номинальными хозяевами поля будут львовяне. Время начала – 19:30.

Перенос встречи связан с эпидемиологической ситуацией во Львове. Ранее мы сообщали, что в "Карпатах" вспышка коронавируса – клуб ушел на карантин, а его их матчи в чемпионате Украины отменены. Как рассказал Шеф спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов, во львовском клубе зафиксировано 26 положительных тестов.

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После 24-х туров "Днепр-1" возглавляет турнирную таблицу второй шестерки, опережая ближайших конкурентов на шесть очков. "Львов" идет на восьмом месте. Напомним, что по итогам второго этапа чемпионата победитель второй шестерки сыграет с пятой командой первой пятерки за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Смотрите, как "Днепр-1" играл против "Шахтера":

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