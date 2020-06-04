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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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  4. Матч чемпионата Украины перенесен из Львова в Днепр из-за коронавируса

Матч чемпионата Украины перенесен из Львова в Днепр из-за коронавируса

4 июня, 16:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Львов" останется номинальным хозяином поля

Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение перенести матч 25-тура тура чемпионата Украины "Львов" – "Днепр-1" с 6-го на 7-е июня, сообщается на официальном сайте организации. Также было изменено место проведения встречи. Поединок состоится в Днепре на "Днепр-Арене", хотя номинальными хозяевами поля будут львовяне. Время начала – 19:30.

Перенос встречи связан с эпидемиологической ситуацией во Львове. Ранее мы сообщали, что в "Карпатах" вспышка коронавируса – клуб ушел на карантин, а его их матчи в чемпионате Украины отменены. Как рассказал Шеф спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов, во львовском клубе зафиксировано 26 положительных тестов.

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После 24-х туров "Днепр-1" возглавляет турнирную таблицу второй шестерки, опережая ближайших конкурентов на шесть очков. "Львов" идет на восьмом месте. Напомним, что по итогам второго этапа чемпионата победитель второй шестерки сыграет с пятой командой первой пятерки за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
24
20
2
2
62
16
46
62
Забитые 62
Пропущеные 16
Разница 46
Результаты последних матчей: В П В В П
2
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ДинамоДинамоДин
24
14
4
6
46
21
25
46
Забитые 46
Пропущеные 21
Разница 25
Результаты последних матчей: П Н В В П
4
ДеснаДеснаДес
24
14
4
6
39
16
23
46
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
5
7
12
18
37
-19
22
Забитые 18
Пропущеные 37
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как "Днепр-1" играл против "Шахтера":

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чемпионат Украины Днепр-1 ФК Львов

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига Англии

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