Матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за коронавируса – официально

COVID-19 диагностирован у футболистов львовской команды. Дата игры будет определена позже

Первый тур чемпионата Украины по футболу будет усеченным. Один матч из семи не состоится – появилось официальное подтверждение. Премьер-лига перенесла игру "Львов" – "Минай", которая должна была состояться в субботу, 22 августа, из-за вспышки коронавируса в составе команды хозяев. Как мы писали ранее, в ФК "Львов" – шесть положительных тестов на COVID-19.

"Тестирование на COVID-19 показало положительные результаты у отдельных игроков ПФК "Львов". Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции. Решение о дате проведения матча "Львов" – "Минай" будет принято дополнительно", – сообщил официальный сайт Премьер-лиги

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ФК "Львов" / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

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Как мы писали ранее, коронавирусом заразились два футболиста "Динамо". COVID-19 был диагностирован у нападающего Назария Русина и его соседа по комнате полузащитника Роман Вантуха. Однако последние результаты тестов футболистов и персонала "Динамо" были уже отрицательными.

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