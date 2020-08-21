Матч стартового тура чемпионата Украины перенесут из-за коронавируса

Стартовый тур чемпионата Украины не сможет пройти полном объеме. Поединок между ФК "Львов" и дебютантом Премьер-лиги "Минаем" может быть перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса во львовской команде. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

"Стартовый тур УПЛ произойдет не в полном объеме. В ФК "Львов" 6 положительных тестов на Covid-19, поэтому матч с "Минаем" перенесут на неопределенный срок", – написал Бурбас.

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Ранее мы приводили ТОП-10 самых дорогих игроков Премьер-лиги. Суммарная стоимость всех команд чемпионата Украины составляет 295 миллионов евро.

Также было названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо". Гранды украинского футбола оспорят первый трофей нового сезона на НСК "Олимпийский" 25 августа.

Напомним, что "Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с НСК "Олимпийский". По словам генерального директора дончан Сергея Палкина, от этого выиграют и стадион, и "Динамо", и сборная Украины.

Смотрите как "Минай" играл с "Динамо" в Кубке Украины:

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