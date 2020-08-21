Матч за Суперкубок Украины по футболу обойдется без судьи Катерины Монзуль

Сегодня Украинская ассоциация футбола назначила судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч за Суперкубок Украины. Пройдет он, напомним, 25 августа, на столичном НСК "Олимпийский", а встретятся в нем чемпион и обладатель Кубка – "Шахтер" и "Динамо". Кстати, в пятницу "Динамо" в первом матче нового чемпионата разгромило "Олимпик" – Луческу добыл первую победу в Киеве.

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В последнее время важные матчи в Украине отдавали судейской бригаде во главе с харьковчанкой Катериной Монзуль. Однако на этот раз грандов рассудит Виталий Романов из Днепра. Помогать ему на линиях будут Андрей Скрипка из Кропивницкого и Владимир Володин из Херсона, четвертый арбитр – Анатолий Абдула из Харькова. Судьей VAR будет работать киевлянин Евгений Арановский. Интересно, что судейским наблюдателем выступит сам итальянец Лучано Лучи.

Также сегодня "Шахтер" обыграл "Колос" во втором матче сезона 2020/2021 и догнал "Динамо" по очкам. Теперь у соперников есть четверо суток для подготовки к принципиальной битве. Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" в чемпионате Украины:

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