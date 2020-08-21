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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Матч за Суперкубок Украины по футболу обойдется без судьи Катерины Монзуль

21 августа, 20:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главным арбитром поединка "Шахтер" - "Динамо" назначили Виталия Романова из Днепра

Сегодня Украинская ассоциация футбола назначила судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч за Суперкубок Украины. Пройдет он, напомним, 25 августа, на столичном НСК "Олимпийский", а встретятся в нем чемпион и обладатель Кубка – "Шахтер" и "Динамо". Кстати, в пятницу "Динамо" в первом матче нового чемпионата разгромило "Олимпик" – Луческу добыл первую победу в Киеве.

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В последнее время важные матчи в Украине отдавали судейской бригаде во главе с харьковчанкой Катериной Монзуль. Однако на этот раз грандов рассудит Виталий Романов из Днепра. Помогать ему на линиях будут Андрей Скрипка из Кропивницкого и Владимир Володин из Херсона, четвертый арбитр – Анатолий Абдула из Харькова. Судьей VAR будет работать киевлянин Евгений Арановский. Интересно, что судейским наблюдателем выступит сам итальянец Лучано Лучи.

Также сегодня "Шахтер" обыграл "Колос" во втором матче сезона 2020/2021 и догнал "Динамо" по очкам. Теперь у соперников есть четверо суток для подготовки к принципиальной битве. Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" в чемпионате Украины:

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