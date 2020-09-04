Самый дорогой футболист украинской Премьер-лиги играет в "Динамо"

Больше всех прибавил в цене бразильский защитник "Шахтера" Додо

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал новый список самых дорогих футболистов украинской Премьер-лиги. В первой десятке оказались семь игроков донецкого "Шахтера" и три представителя киевского "Динамо". Ранее мы сообщали, что Малиновский обставил Цыганкова в рейтинге самых дорогих футболистов Украины.

Реклама

На первом месте 22-летний полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков – стоимость составляет 19 млн евро. Его рыночная цена выросла на 3 млн евро, а Цыганков вернулся на свой пик стоимости в начале года. На второй строчке расположился хавбек "Шахтера" Тете – 17 млн, третий – фулбек киевлян Виталий Миколенко – 13 млн.

Читайте также: Месси и Роналду смотрят ему в спину: футболист "Шахтера" показал феноменальную скорость

Больше всех прибавил в цене бразильский защитник "Шахтера" Додо. Портал сообщает, что благодаря выступлению в еврокубках и интересу от таких команд, как немецкая "Бавария", рыночная стоимость 21-летнего защитника выросла на 6,4 млн евро и составляет 10 млн. Вторым по увеличению цены в УПЛ стал другой защитник "горняков" – Николай Матвиенко. Он подорожал на 5 млн евро – до 9 млн – и обратил на себя внимание таких клубов, как "Арсенал", "Вест Хэм" и "Наполи".

В тренде Виктор Постол удивил болельщиков и дал бой чемпиону мира в США

Реклама

Мы также писали, что "Динамо" успокоило фанатов после фото Цыганкова у офиса "Баварии". Украинский футболист ездил в Германию на обследование.

Смотрите, как Цыганков забивал в чемпионате Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама