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"Меня называли хачом, но это пацанские шутки": заявление полузащитника "Динамо" Цитаишвили

16 апреля, 21:32

Елена Павлова

Футболист сборной Украины говорит, что сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма. Ранее мы сообщали, что одноклубник потроллил футболиста "Динамо" за релакс под Киевом. Денис Попов отметим, что его партнер по команде красиво живет.

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"Нет, никогда не сталкивался с расизмом. Нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки. Алиев говорил, что в "Динамо" таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто", – рассказал Цитаишвили.

Георгий Цитаишвили

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Георгий Цитаишвили / Фото: Getty Images

Напомним, что именно Цитаишвили забил первый гол "Динамо" в 2020 году. "На 90 процентов заслуга в этом забитом мяче – Шепелева", – благодарил своего ассистента после игры с "Легией" Цитаишвили. 19-летний Георгий является воспитанником молодежной академии киевского "Динамо". В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины.

Смотрите, как Георгий Цитаишвили забивал за сборную Украины U21

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расизм шутки Динамо Киев Георгий Цитаишвили

Источник: ua.tribuna.com

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