Меряются источниками: появилось опровержение слухов о назначении Скрипника в "Динамо"

Журналист утверждает, что Скрипник согласился возглавить киевлян после видеоконференции с братьями Суркисами

Сегодня в украинских СМИ появилась информация, что главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник летом возглавит киевское "Динамо". Источником сенсационного заявления стал журналист проекта "Футбольный формат" Олег Ящук. Ранее мы писали, что Скрипник начал год со звания лучшего тренера тура в чемпионате Украины.

По его словам, все условия работы были согласованы во вторник во время видеоконференции между Скрипником и братьями Суркисами. При этом, нынешний наставник киевлян Алексей Михайличенко в курсе рокировки. Также сообщается, что Михайличенко останется работать в структуре "Динамо", скорее всего, на посту спортивного директора, который он занимал до назначения коучем.

Тем не менее, уже два источника, приближенных к "Динамо" опровергли слухи о назначении Скрипника в столичный клуб.

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"Насколько нам известно, информация о том, что Виктор Скрипник летом возглавит "Динамо", является недостоверной", – написали в Telegram-канале Андрея Шахова и Андрея Шахова-младшего.

Также не распускать недостоверные слухи, но немного в другой форме попросили в группе "Динамо Киев Inside" и предложили предоставить в виде доказательства видео конференции.

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Скрипник возглавил "Зарю" прошлым летом. Под его руководством команда в текущем сезоне успели обыграть и "Динамо", и "Шахтер". На карантин луганчане ушли на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Смотрите как "Заря" играет в чемпионате Украины:

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