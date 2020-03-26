Место и дата финального матча Кубка Украины по футболу остаются неизменными

Сейчас практически все спортивные соревнования в мире приостановлены. Однако чиновники уже задумываются о том, когда они смогут продолжить турниры. В частности футбольные национальные чемпионаты в Европе надеются возобновить в мае. Правда, в Италии думают завершить сезон в июле, хотя еще на прошлой неделе на Апеннинах горячились и собирались стартовать 3 мая.

В Украине никакие спортивные мероприятия не будут проводиться, как минимум, до 24 апреля. Пока что Украинская ассоциация футбола даже не спешит переносить дату и место проведения финала Кубка страны. Он запланирован на 13 мая в Тернополе. Позицию УАФ озвучил вице-президент Олег Протасов:

"Ждем окончания карантина, а потом будем корректировать все наши даты и планы. Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала нет. Но давайте не забывать и про полуфиналы, которые должны были состояться 15 апреля. Уже очевидно, что в этот день матчи точно не пройдут. Соответственно, нужно будет утверждать новую дату этих встреч. На данный момент Тернополь остается местом проведения финала Кубка Украины, готовится к проведению матча, хотя введения карантина и внесло определенные коррективы в этот процесс".

Напомним, после жеребьевки полуфиналов Кубка Украины сложились пары: "Минай" – "Динамо", "Мариуполь" – "Ворскла".

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