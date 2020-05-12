Метревели: Миллиард ежегодных государственных инвестиций в стадионы даст экономический эффект

Кандидат на пост президента украинской Премьер-лиги Михаил Метревели рассказал о том, как центральная власть страны может помочь футболу. По словам эксперта, в развитии футбольной инфраструктуры необходима финансовая помощь государства.

"Главная задача президента лиги – обеспечить условия, комфортные и для участников, и для болельщиков. Лига должна быть в авангарде этого движения. Мы приглашаем гостей посмотреть наше зрелище. Куда им приходить? Там, где небезопасно? Где нет комфорта? Где отсутствует сервис? Все клубы заинтересованы в этом, они делают все возможное, но построить арену – это очень большие деньги. И сейчас нужно помочь клубам. Кто поможет клубам? Без участия государства, без их доброй воли ничего не получится.

Мы знаем, что в этом году государство планирует потратить на строительство дорог 70 миллиардов гривен. Почему бы не найти еще хотя бы 1,5% от этой суммы и не запланировать 1 миллиард в год на развитие спортивной инфраструктуры в Украине. Соотношение это не очень большое, и имея добрую волю и расчеты экономической целесообразности, это должно дать эффект для всех нас", – заявил Михаил Метревели в эфире программы Великий футбол.

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Также Метревели говорил, что УАФ следует разделить 4,3 миллиона евро от УЕФА между всеми профессиональными командами Украины – из Премьер-лиги, Первой, Второй лиг и женского чемпионата.

Кроме Михаила Метревели, на пост президента УПЛ претендуют Александр Шевченко и Олег Смалийчук. Срок подачи заявок длится до 14 мая. Сами выборы были перенесли на 25 мая.

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