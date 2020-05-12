Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Метревели: Миллиард ежегодных государственных инвестиций в стадионы даст экономический эффект

12 мая, 09:30

Алексей Андрейцев

Кандидат в президенты украинской Премьер-лиги - о финансовой помощи государства спорту

Кандидат на пост президента украинской Премьер-лиги Михаил Метревели рассказал о том, как центральная власть страны может помочь футболу. По словам эксперта, в развитии футбольной инфраструктуры необходима финансовая помощь государства.

"Главная задача президента лиги – обеспечить условия, комфортные и для участников, и для болельщиков. Лига должна быть в авангарде этого движения. Мы приглашаем гостей посмотреть наше зрелище. Куда им приходить? Там, где небезопасно? Где нет комфорта? Где отсутствует сервис? Все клубы заинтересованы в этом, они делают все возможное, но построить арену – это очень большие деньги. И сейчас нужно помочь клубам. Кто поможет клубам? Без участия государства, без их доброй воли ничего не получится.

Мы знаем, что в этом году государство планирует потратить на строительство дорог 70 миллиардов гривен. Почему бы не найти еще хотя бы 1,5% от этой суммы и не запланировать 1 миллиард в год на развитие спортивной инфраструктуры в Украине. Соотношение это не очень большое, и имея добрую волю и расчеты экономической целесообразности, это должно дать эффект для всех нас", – заявил Михаил Метревели в эфире программы Великий футбол.

Реклама

Также Метревели говорил, что УАФ следует разделить 4,3 миллиона евро от УЕФА между всеми профессиональными командами Украины – из Премьер-лиги, Первой, Второй лиг и женского чемпионата.

Кроме Михаила Метревели, на пост президента УПЛ претендуют Александр Шевченко и Олег Смалийчук. Срок подачи заявок длится до 14 мая. Сами выборы были перенесли на 25 мая.

По ком ударит перенос Евро на 2021 год:

По ком ударит перенос Евро-2020 на следующий год

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инвестиции чемпионат Украины УПЛ Михаил Метревели

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю команду
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю командуЧУ по футболу
УЕФА спускает в Украину белорусский формат:
УЕФА спускает в Украину белорусский формат: "Шахтер" и "Динамо" будут определять чемпиона по новой схемеФутбол
Украинский стадион в топ-20 лучших футбольный арен мира: на первом месте абсолютная сенсация
Украинский стадион в топ-20 лучших футбольный арен мира: на первом месте абсолютная сенсацияФутбол
"Для меня Крым – Украина, война на Востоке – агрессия РФ": игрок "Карпат" извинился за скандальное фотоЧУ по футболу
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базах
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базахФутбол
"11-метровый – это психология": Шевченко открыл секрет ударов с точки и назвал лучшего спеца по пенальтиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...