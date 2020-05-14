Михаил Метревели показал, какими могут стать украинские стадионы после реконструкции

Кандидат на пост президента украинской Премьер-лиги Михаил Метревели показал, какими могли бы быть украинские стадионы, и рассказал, что для этого нужно. По словам эксперта, современные арены могут помочь вернуть зрителей на трибуны и будут выгодны всему обществу.

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"Один из ключевых тезисов моей программы как кандидата на пост президента УПЛ – строительство и реконструкция стадионов. В настоящее время только половина всех стадионов УПЛ имеют крытые трибуны и предназначены для посещений в любую погоду. Большинство реконструкций, проходивших в начале 2000-х, были "косметическими", и сейчас многие из этих стадионов выглядят архаичными, морально и физически устаревшими, в стиле 60-х годов.

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Нет сомнений, новые арены с современным дизайном, комфортом и сервисами повысят привлекательность УПЛ и вернут зрителей на трибуны. Важно, последовав примеру других развивающихся стран, как можно быстрее начать продвижение стратегии государственной поддержки, чтобы в следующие 5 лет в стране появилось как можно больше современных арен на 7-15 тысяч зрителей.

Государственные инвестиции в капитальное строительство должны быть выгодны всему обществу, они обеспечат большое количество новых рабочих мест на стадиях строительства и эксплуатации, а также дополнительные налоговые сборы и поступления в казну", – считает футбольный эксперт.

Михаил Метревели считает, что концептуальные арены, подобные проекту мариупольского стадиона, станут центрами притяжения городской жизни:

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Также Метревели говорил, что УАФ следует разделить 4,3 миллиона евро от УЕФА между всеми профессиональными командами Украины – из Премьер-лиги, Первой, Второй лиг и женского чемпионата.

Кроме Михаила Метревели, на пост президента УПЛ претендуют Александр Шевченко и Олег Смалийчук. Срок подачи заявок длится до 14 мая. Сами выборы пройдут 25 мая.

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