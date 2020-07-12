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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко грозит потеря очков: последние прогнозы на матч "Александрия" – "Динамо"

12 июля, 17:24

Олег Люлька Олег Люлька

После выигрыша Кубка Украины футболистов киевского клуба сегодня ждет серьезное испытание в чемпионате

В воскресенье, 12 июля, в чемпионате Украины состоится матч "Александрия" – "Динамо", крайне важный для киевлян с точки зрения борьбы за второе место и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. При этом если аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе киевлян, то комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Кирилл Круторогов предрекает команде Алексея Михайличенко потерю очков. Начало поединка, трансляция которого доступна на сервисе Oll.tv, – в 19:30. Смотреть "Александрия" – "Динамо" онлайн можно на нашем сайте.

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"Александрия" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

"Александрия" – "Динамо": прогноз футбольного комментатора

"Команда Владимира Шарана на медали не претендует, но и отбывать номер до конца сезона не собирается. Тем более, существует давление на тренера, слухи пророчат ему отставку, а поединок с "Динамо" – это возможность показать свою состоятельность. Тем более, вопрос реванша за разгромное поражение 1:5 в июне никто не отменял, – говорит Кирилл Круторогов. – Нет сомнений, что хозяева будут иметь запредельный настрой отобрать очки у столичных гостей. Тем более, киевляне утомлены долгим матчем за кубок Украины, нервами от серии пенальти, плюс, возможно, имеют некоторую эйфорию от завоевания трофея. Ожидаем от Алексея Михайличенко вынужденную ротацию. Хотя игра команды в целом все еще хромает. Здесь все очень просто, думаю, "Александрия" не проиграет. Для этого есть все предпосылки"

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Александрия" – "Динамо": прогноз букмекеров

Киевляне – большие фавориты встречи у букмекеров. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.53, тогда как ставку на победу "Александрии" можно сделать с котировкой 5.20, а на ничью – 4.80.

Вероятность результата матча аналитиками подсчитана следующая: победа "Александрии" 18 процентов, ничья 20 процентов, победа "Динамо" 62 процента.

Что касается количества голов в сегодняшней игре, то букмекеры прогнозируют их большое количество. С вероятностью в 65 процентов сегодня будет забито три гола или больше. Котировка на "больше 2,5 голов" – 1.44, а на "меньше 2,5 голов" – 2.70.

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ТОП-6 претендентов на гол у "Александрии"

  • Денис Безбородько – 2.75 (коэффициент на "забьет гол")
  • Артем Ситало – 2.95
  • Евгений Банада – 3.20
  • Дмитрий Шастал – 3.20
  • Максим Третьяков – 3.75
  • Кирилл Ковалец – 4.20

Смотрите, как забивает Безбородько

ТОП-6 претендентов на гол у "Динамо"

  • Виктор Цыганков – 1.85
  • Беньямин Вербич – 1.95
  • Назарий Русин – 2.30
  • Виталий Буяльский – 3.20
  • Карлос Де Пена – 3.25
  • Миккель Дуэлунд – 3.75

Смотрите, как забивает Цыганков

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
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43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Отметим, что одновременно с игрой "Александрия" – "Динамо" в чемпионате Украины проходит еще один матч. Онлайн-трансляция "Десна" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

Смотрите, как "Динамо" на днях выиграло Кубок Украины

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прогноз чемпионат Украины Динамо Киев ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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