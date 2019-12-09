Михайличенко обидел свой бывший клуб / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Вслед за Виктором Скрипником, ставшим лучшим тренером 17-го тура чемпионата Украины, Премьер-лига отметила еще одного представителя луганской "Зари". Лучшим игроком минувшей недели назвали 22-летнего полузащитника Богдана Михайличенко.

В воскресенье уроженец Борисполя, в свое время числившийся в "Динамо", забил первый мяч в ворота киевлян. Смотрите, как Михайличенко завершил усилия партнеров красивым голом. Напомним, гости выиграли у команды тренера Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Сам же лауреат довольно скромно заметил:

"Я долго ждал этого гола и так совпало, что забил киевскому "Динамо". Конечно, я не радовался, потому что этот клуб дал мне многое. Хотелось бы забить не "Динамо", а "Шахтеру". Но главное, что помог своей команде. Все ребята очень рады этой победе, но у нас в этом году есть еще одна игра. Нужно будет настраиваться, тем более играем дома с "Шахтером".

Футболисты "Зари" действительно очень эмоционально отметили успех. О чем свидетельствует фото из раздевалки команды.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы

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