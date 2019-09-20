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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко подал в отставку с поста главного тренера "Динамо"

20 сентября, 16:11

Президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко подавал в отставку, но президент столичного клуба Игорь Суркис ее не принял.

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"После двух стартовых ничьих у Михайличенко были мысли об отставке. Суркис ее не принял, сказал продолжать", – написал Бурбас у себя в Twitter.

Напомним, в первых двух матчах под руководством Алексея Михайличенко "Динамо" дома сыграло вничью 1:1 с худшей командой Премьер-лиги "Олимпиком" и упустило выездную победу над "Зарей" (2:2), ведя по ходу встречи 2:0. Потом было домашнее поражение от "Десны" и, наконец, лишь в четверг последовал выигрыш – "Динамо" в Лиге Европы одолело "Мальме" со счетом 1:0.

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Как мы писали ранее, с Михайличенко "Динамо" выдало худший старт в чемпионате Украины за всю историю. После шести сыгранных матчей в Премьер-лиге у киевского клуба лишь 8 набранных очков и шестое место в таблице.

При этом близкий к Игорю Суркису комментатор отверг вероятность приглашения в "Динамо" Олега Кононова. "Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал в соцсетях Алексей Андронов.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Динамо Киев

Источник: Twitter Игоря Бурбаса

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