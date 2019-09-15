Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / Фото: Facebook

После поражения "Динамо" от "Десны" со счетом 1:2 Алексей Михайличенко не заявил об отставке. Хотя после того как его команда сыграла вничью с "Олимпиком" и "Зарей", а теперь еще проиграла Чернигову, отставание киевлян от лидирующего "Шахтера" возросло до космических 13 очков! И это – всего лишь по итогам семи туров чемпионата...

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- Комментарий по матчу будет очень коротким. Счет на табло, – заявил после поражения 1:2 от "Десны" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – Та неудовлетворенность, которая имеется по итогам этого поединка, больше всего касается самого результата. Потому что по такой игре проигрывать нельзя. Даже несмотря на то, что без ошибок не обошлось.

Говоря об ошибках, прежде всего, нужно упомянуть второй пропущенный мяч, который психологически немного подкосил некоторых наших футболистов. Были затрачены некоторые усилия, чтоб исправить ситуацию, и я благодарен ребятам, что они не перестали играть, все равно старались добиться хорошего результата, верили в победу, боролись до конца, играли. Но любые усилия, не подтвержденные голами, приводят к тому, что игра забудется, а счет останется. Это самое важное.

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Очень неприятный отрезок времени для меня и для команды. В трех матчах мы потеряли очень много очков. Очень много! Если в отношении двух первых поединков можно было что-то списать на то, что мы в тот период более тесно знакомились друг с другом, то сегодня несколько ошибок перечеркнули громадный объем работы, проделанной командой. Сегодня были хорошие скорости, много хороших конструктивных атак, но при создании голевых моментов нам не хватало мастерства, везения, уверенности. Когда команда проводят ряд неудачных матчей, то немного теряется вера в себя. Сейчас моя главная задача - вернуть эту веру футболистов в свои силы, в себя. Они умеют играть в футбол и умеют выигрывать. Но что-то им пока мешает. На это влияют многие нюансы, многие изменения. Плюс ко всему, сказалось то, что первый матч после игр сборных всегда специфичен и непрост. Но по своей структуре эта игра была на достаточно хорошем уровне. Впрочем, это мой взгляд. А вы можете оперировать иными аргументами, потому что счет - на табло. Повторюсь, некоторые ошибки перечеркнули все то, что команда сделала на поле.

- 15 лет вы также возглавляли "Динамо" и в Борисполе проиграли "Борисфену" Рябоконя со счетом 0:2. Помните ли вы тот матч?

- Я прекрасно помню ту игру. Тогда моё состояние было примерно таким же, как сейчас. Тогда я тоже прекрасно понимал, что мы допустили ряд ошибок, которые стали роковыми. Сегодня ситуация, к сожалению, повторилась.

- Ваше мнение: был гол в спорной ситуации в конце первого тайма?

- Пусть судьи разбираются. Они сейчас тренируются с системой VAR, вот пусть и дальше тренируются.

- Какова, на ваш взгляд, ваша ответственность в процентном отношении за ту позицию, которую сейчас "Динамо" занимает в турнирной таблице?

- Стопроцентная! Я отвечаю за результат, а команда - за игру. Я это прекрасно понимаю.

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- Куда пропал Николай Шапаренко? Он не попал в заявку не только на сегодняшний матч, но и на вчерашний поединок молодежного первенства...

- После возвращения из молодежной сборной он не провел и одной полноценной тренировки, работал индивидуально. Вернулся, получил травму, сейчас снова восстанавливается, – заключил Михайличенко.

Как мы писали ранее, появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря":

Также сообщалось, что экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь". Испанец Висенте Гомес был близок к победе в первой игре у руля "Олимпика" – на пути у него встал Худжамов.

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