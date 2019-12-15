Михайличенко рассказал, сколько игроков "Динамо" хочет купить этой зимой

Главный тренер киевлян после победы над "Десной" приоткрыл завесу над трансферными планами клуба

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

После победы "Динамо" над "Десной" в последнем для киевлян матче провального 2019 года, главный тренер вице-чемпионов Украины Алексей Михайличенко рассказал, как будет вести себя клуб в зимнее трансферное окно.

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На вопрос, планируется ли усиление команды в период зимнего межсезонья, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко ответил: "Естественно, мы будем стараться усилиться. Если удастся приобрести одного-двух игроков, было бы неплохо. Потому что конкуренция всегда дает положительные результаты. Но я не буду озвучивать позиции, это не совсем корректно по отношению к футболистам, которые сейчас находятся в команде".

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Напомним, что победа над "Десной" позволила "Динамо" перед зимними каникулами вернуться в Премьер-лиге на второе место, то есть в зону Лиги чемпионов – киевляне на два очка опережают идущую третьей "Зарю".

Ранее "Динамо" вылетело из Лиги Европы, не сумев обыграть на своем поле "Лугано". Тем не менее, как мы писали, президент киевского клуба не намерен увольнять Алексея Михайличенко.

Как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

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