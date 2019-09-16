Милевский взорвал мозг болельщикам своим обращением к Шевченко: все смыслы послания

Бывший партнер Шевы по сборной Украины и "Динамо" написал у себя в Instagram: "Николаевич, пора"

Артем Милевский / Фото: Instagram

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заинтриговал болельщиков, опубликовав на странице в Instagram свое фото с Андреем Шевченко и подписав его кратко, но весьма загадочно: "Nikalaich pora".

В комментариях под постом подписчики Милевского принялись гадать, что же имел в виду Артем. Часть поклонников таланта Артема Милевского считает, дескать, Артем намекает Шеве, что пришло уже время вызвать его в сборную Украины. Ведь в чемпионате Беларуси Милино брестское "Динамо" лидирует, опережая именитый БАТЭ, при этом сам 34-летний Милевский, судя по его результативной игре, переживает вторую молодость.

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Однако все же большинство подписчиков Милевского полагают, что в свой пост "Николаич, пора" Артем вложил другой смысл. Мол, Шеве пришла пора спасать киевское "Динамо" – короче говоря, Милевский призывает Шевченко возглавить киевскую команду вместо Алексея Михайличенко.

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Напомним, под руководством Михайличенко "Динамо" выдало худший старт в чемпионате Украины за всю историю. После шести сыгранных матчей в Премьер-лиге у киевского клуба – лишь 8 набранных очков и шестое место в таблице.

Ранее появилась информация, что тренером киевского "Динамо" может стать поклонник Путина, которого в России назвали дебилом. В сменщики Алексею Михайличенко сватают спартаковца с белорусским паспортом Олега Кононова.

Между тем сам Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку. Главный тренер "Динамо" не намерен покидать свой пост. Он будет "возвращать футболистам веру в свои силы".

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