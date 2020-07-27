Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"

Румынское издание gsp.ro сообщило, что Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо". Напомним, румынский тренер возглавил киевлян только 23 июня. Причиной такого решения 74-летнего тренера является негативное отношение ультрас к приходу наставника, до этого 12 лет тренировавшего донецкий "Шахтер".

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"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо" Киев. Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде. Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Этому доказательство переход из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид" Бухарест с конфликтующими между собой фанатами, которые встретили меня с надеждой и распростертыми объятиями и с которыми мне удалось выиграть титулы в этих странах.

Я не могу принять фанатов, действующих против интересов клуба. Я думал, что пришло время перемен, которые вызвали бы энтузиазм, мотивацию и вернули бы команду на тот уровень, который соответствует традициям и истории этого клуба. Мой приезд в "Динамо" Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытывал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных", – цитирует Луческу издание.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывают работников клуба написать заявления об увольнении.

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Смотрите, как "Динамо" играло в завершившемся сезоне:

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