"Мне это неинтересно": Алиев рассказал, за сколько купил свою квартиру в Киеве

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, на что потратил космическую сумму денег. Ранее Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньги.

"Самая дорогая покупка в жизни? Квартира. В 2008-м взял квартиру за 800 тысяч долларов. Но взял ее в кредит на 10 лет. На Оболони. Сколько она стоит сейчас? Не знаю. Мне это неинтересно. Я взял ее полностью с ремонтом. Снимал за большие деньги квартиру? Да. За 10 тысяч долларов снимал в Лесниках", – сказал Алиев.

Кстати, бывший игрок киевлян планирует сдать на лицензию и в будущем стать тренером. Алиев готов возглавить "Динамо".

Также мы рассказывали, что Алиев сделал противоречивое заявление о коронавирусе."Я думаю, что это все фейки", – сказал бывший полузащитник "Динамо".

Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет. Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов.

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