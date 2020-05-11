"Мне нравился стиль Милевского": звезда "МанСити" – о самом тяжелом сопернике в Украины и таланте Зинченко

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фернандиньо, который уже не первый год защищает цвета английского гранда "Манчестер Сити", рассказал о перспективах своего украинского партнера Александра Зинченко и назвал имя футболиста, против которого было сложнее всего играть в Украине. Ранее мы писали, что сразу два бывших игрока "Шахтера" вошли в пятерку лучших легионеров АПЛ.

"Сложно было с киевским "Динамо" играть. Лично мне очень нравился стиль игры Милевского. Очень сложно было ему противостоять", – признался бразильский футболист.

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А в вот что вице-капитан "Манчестер Сити" думает о перспективах в Англии нынешнего одноклубника Александра Зинеченко.

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Фернандиньо и Жуниор Мораес / Фото: Reuters

"Самое главное, что есть у Зинченко – это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня в "Сити" он упорно трудился. Он старался научиться чему-то новому, смотрел на тренеров и партнеров по команде. Он хотел научиться, и это позволило ему вырасти. Он был очень важным элементом команды в прошлом сезоне. И до травмы он постоянно был в составе. У Зинченко большие перспективы в "Манчестер Сити", – считает Фернандиньо.

Мы также сообщали, что бывший игрок "Шахтера" подписал контракт с "Манчестер Сити". Предыдущий контракт бразильца заканчивался летом 2020 года, но стороны решили продлить его еще на один сезон – до 2021 года.

Смотрите, как Фернандиньо забивал за "Манчестер Сити"

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