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Молодой футболист "Динамо" бесплатно раздавал в Киеве маски пенсионерам

29 марта, 18:03

Вадим Авдасев

Полузащитник Евгений Рязанцев проявил себя с позитивной стороны

Непростые времена предоставляют людям возможность проявить себя. Так во время нынешней эпидемии коронавируса в Украине молодой полузащитник киевского "Динамо" Евгений Рязанцев решил помочь людям старшего возраста. К слову, динамовец Виктор Цыганков на карантине кардинально изменил имидж.

18-летний футболист Рязанцев в Соломенском районе в Киеве раздавал медицинские маски для лица пенсионерам. Парень так об этом рассказал:

"Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздавал их на Севастопольской площади. Давали людям старшего возраста, еще в больницу отвезли. К сожалению, не у всех есть возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-то, то делаю это. Если будет возможность, то в течение нескольких дней еще закупим маски и отвезем в детский дом... Как реагировали люди на улице? Были удивлены. А несколько 13-летних ребят даже узнали меня".

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Смотрите, как киевское "Динамо" билось в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА с загребским "Динамо"

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Источник: Footballhubua

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