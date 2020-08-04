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Молодой талант "Динамо" похвалил Луческу за необычный подход к тренировкам

4 августа, 10:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник Николай Шапаренко рассказал о контрольном матче, в котором он забил мяч

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к сезону под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. В это межсезонье команда не поехала на сборы за границу по понятным причинам и проводит занятия на своей базе. Кстати, вчера в "Динамо" назвали клубы, которые усилят своими арендованными футболистами.

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Молодой полузащитники киевлян Николай Шапаренко в комментарии официальному сайту "Динамо" рассказал, как проходят тренировки у румынского наставника:

"Сейчас мы знакомимся с новыми упражнениями, тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом. У Луческу – европейский подход, это сразу видно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования. Он всех собирает на теоретические занятия, где рассказывает свою философию игры: как он видит ее, что хочет видеть от нас".

Также Коля поделился впечатлениями от игровой тренировки в понедельник:

"Не сказал бы, что эти 90 минут дались легко. Есть определенная усталость, так как сейчас мы работаем в режиме двух тренировок в день. Но все понимают, что так нужно, через подготовку и такие матчи будем набирать игровой тонус. Главная наша мотивация – стать теми, кем нас уже долгое время хотят видеть болельщики, – чемпионами. Конечно, то, что Игорь Михайлович приезжает и поддерживает нас сейчас, многого стоит. Это значит, что в нас верят и мы должны оправдать это доверие".

В прошлом году Шапаренко мог продолжить карьеру в Венгрии.

Смотрите, как Шапаренко забивал за "Динамо" в чемпионате Украины:

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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футбол Динамо Киев Мирча Луческу тренировки Николай Шапаренко
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