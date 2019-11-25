Мораес лучший игрок, Костышин – тренер: итоги 15 тура чемпионата Украины

Жуниор Мораес

Лучшим тренером прошедшего 15-го тура чемпионата Украины признан наставник "Колоса" из Ковалевки Руслан Костышин. Под его руководством сельский клуб неожиданно обыграл претендента на медали черниговскую "Десну" (2:0), что позволило клубу из Ковалевки подняться на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Всеукраинское объединение тренеров по футболу выставило наставнику оценку 4,6 по пятибалльной системе.

А лучшим футболистом тура признан нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес. Форвард сборной Украины стал героем матча против "Львова" (4:1), оформив хет-трик. Ранее мы писали, что Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины. Нападающий сборной Украины побил достижение Евгения Селезнева.

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Ранее мы писали, что мир ополчился на футбольные власти Украины из-за дисквалификации Тайсона. Международная федерация футболистов заявила, что санкции к "горняку" – на руку пропагандистам расизма.

Ранее в контрольно-дисциплинарном комитете УАФ, выполняющем функции органа футбольного правосудия в Украине, объяснили свое решение наказать "Динамо" за расистский скандал в матче с "Шахтером", состоявшемся 10 ноября.

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