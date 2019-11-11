Мораес: "Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за цвета кожи"

Футболист "Шахтера" поддержал Тайсона и Дентиньо после скандала в матче с "Динамо"

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес отреагировал на расистские выкрики со стороны фанатов киевского "Динамо" в адрес Тайсона в матче 14-го тура чемпионата Украины. Напомним, во втором тайме болельщики оскорбили бразильца на расовой почве, а тот в ответ показал им средний палец. Ранее появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера".

Также мы писали, что Тайсон рассказал, почему показал ультрас "Динамо" средний палец"Это подло! Я не стану молчать".

"Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за своего цвета кожи", – написал форвард сборной Украины в Instagram. – "Мне очень досадно, что я стал свидетелем этого сегодня, и желаю своим товарищам Дентинью и Тайсону много сил. Мы продолжаем бороться вместе, и мы победим. Нет расизму".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

"ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – выступил с заявлением после матча донецкий клуб.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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