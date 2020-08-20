"Морячки "Динамо": фанаты иронично оценили новую полосатую форму киевского клуба

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" представило комплект домашней формы сезона-2020/2021: "Новая полоса ФК "Динамо". Ранее Луческу обнародовал первую заявку киевского клуба на сезон – без Гармаша и футболиста, больного COVID-19.

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"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб – не исключение. Однако самое важное – это двигаться к новым победам и свершениям. Особенно, если рядом преданные болельщики, которые всегда поддерживают свою команду. Игровая форма сезона-2020/2021 воплощает лучшие достижения спортивных технологий – ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, дышащее плетение на спине для лучшего теплообмена, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча", – говорится в заявлении на сайте "Динамо".

Новая форма "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Домашняя форма киевлян – сине-голубые полосы на белом, выездная – голубые полосы на синем, а в этом году впервые представлен третий комплект игровой формы команды. По информации киевлян, рисунок на форме в традиционных для "Динамо" бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба.

"Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку – девиз "Киев это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков, и родного города. Единство, которое делает нас сильнее. Это – наша новая полоса. Это – наши традиции. Это – наша команда. Это – наш город. Киев – это мы!", – отмечают в "Динамо".

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Болельщики "Динамо" по-разному оценили новый дизайн: "Морячки", "Спортинг" Киев", "Що за відстій? Чим мотивуються, хто це придумує".

Ранее мы также сообщали, что по приглашению Луческу в Киев прилетел бразильский футболист. Полузащитник атакующего плана ранее также интересовал российские клубы.

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