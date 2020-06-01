Українська
$ 26,87
29,93

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"Может, это злая шутка": футболист львовских "Карпат" рассказал о своем заражении коронавирусом

1 июня, 17:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владислав Дубинчак надеется, что его очередной тест окажется отрицательным

Как известно, один из матчей чемпионата Украины, во Львове, в минувшие выходные отменили. В субботу назвали имена футболистов "Карпат", которые заразились коронавирусом. Сразу пятеро игроков и сотрудников клуба подхватили инфекцию.

21-летний защитник Владислав Дубинчак, который стал одним из инфицированных игроков, поделился в соцсетях своими ощущениями:

"Хотел бы поблагодарить всех за поддержку, за все ваши сообщения и многочисленные звонки. Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй – позитивный. Именно поэтому приняли решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я соблюдал все необходимые меры профилактики и последние два дня провел в самоизоляции.

Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Если честно, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала. Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован от подобных ситуаций. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы".

INSTAGRAM

Судьба матча "Карпаты" – "Мариуполь" пока что неизвестна.

Реклама

Читайте также: Луиш Каштру и Марлос признаны лучшими в 24 туре Премьер-лиги.

Смотрите, как "Карпаты" играли городское дерби со "Львовом"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Карпаты Львов коронавирус Владислав Дубинчак

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Рух": онлайн-трансляция матчаФутбол
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
Стадион одесского
Стадион одесского "Черноморца" продали с молотка: куда теперь податься футбольной команде?ЧУ по футболу
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тураЧУ по футболу
Петр Дыминский продал футбольный клуб
Петр Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты" агенту Олегу СмалийчукуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять