"Может, это злая шутка": футболист львовских "Карпат" рассказал о своем заражении коронавирусом

Как известно, один из матчей чемпионата Украины, во Львове, в минувшие выходные отменили. В субботу назвали имена футболистов "Карпат", которые заразились коронавирусом. Сразу пятеро игроков и сотрудников клуба подхватили инфекцию.

21-летний защитник Владислав Дубинчак, который стал одним из инфицированных игроков, поделился в соцсетях своими ощущениями:

"Хотел бы поблагодарить всех за поддержку, за все ваши сообщения и многочисленные звонки. Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй – позитивный. Именно поэтому приняли решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я соблюдал все необходимые меры профилактики и последние два дня провел в самоизоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Если честно, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала. Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован от подобных ситуаций. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы".

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Судьба матча "Карпаты" – "Мариуполь" пока что неизвестна.

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