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"Может, Луческу – бессмертный": бывший тренер "Динамо" отреагировал на приход "Мистера"

23 июля, 17:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Николай Павлов рассказал о непростой тренерской работе, которая забирает много сил

Сегодняшнее назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" вызвало различную реакцию в футбольных кругах. Кроме самого факта прихода в Киев бывшего наставника "Шахтера", некоторые обращают внимание на солидный возраст румынского специалиста. Ему скоро исполнится 75 лет.

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Также известно, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. А вот бывший тренер киевлян и сборной Украины 66-летний Николай Павлов сообщил в комментарии meta-ratings.com.ua, что ему будет интересно следить за действиями "Мистера":

"Ожидал ли, что Луческу может оказаться в "Динамо"? В наше время можно всего ожидать. Мне будет интересно за ним понаблюдать. Со стороны.

Возраст? Я пять лет назад закончил тренерскую карьеру. Сейчас, по истечении этого срока, могу сказать – надо было мне ее еще раньше закончить. Я чувствую себя прекрасно, но тренерская работа отнимает много сил и здоровья. Для меня, когда я закончил, было уже достаточно. Может, Луческу бессмертный, я не знаю".

Также стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощника.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" на втором этапе чемпионата Украины

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реакция тренер футбол Динамо Киев Мирча Луческу Николай Павлов

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