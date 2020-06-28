Українська
$ 26,7
29,91

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Мы были ближе к победе, чем "Шахтер". Но вся борьба – впереди": тренер "Зари" о матче с чемпионом

28 июня, 09:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виктор Скрипник собирается продолжать борьбу за второе место в Премьер-лиге Украины

В субботу прошел центральный матч 28-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. На "Олимпийском" в Киеве "Шахтер" и "Заря" сыграли боевую ничью. Луганчане остались третьими, а донецкая команда наслаждается очередным званием чемпиона.

Реклама

После поединка главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился своими мыслями:

"Результат оцениваю как положительный, ведь сыграли с чемпионом 0:0, не пропустили, играли на победу. Даже наберусь смелости и скажу, что мы чуть-чуть были ближе к победе. Мы довольны этим баллом в копилку. Но вся борьба впереди. Такие игры, когда не боишься, играешь против хорошего соперника в свою игру, не уступаешь, только добавляют положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед".

Также бывший игрок сборной Украины оценил действия своих подопечных:

"Я ребят поздравил, все выложили все, что могли. "Шахтер" есть "Шахтер". Кто бы ни говорил о немотивированности, но против такой команды сыграть на ноль... Могу своей команде только комплимент сказать. Хотя хочется еще большего. Может, я где-то перебарщиваю: есть всегда, над чем работать. Но игроки не должны бегать, как по рельсам. Это то, что я прививаю команде. У нас есть ротация, в игре можно даже менять позиции, ребята знают, что кому делать.

Цыганиксу комплимент. Он никогда не действовал на этой позиции, а сегодня достаточно уверенно сыграл... Хомченовский справился со своей работой хорошо. Тымчик – основной игрок, которого безболезненно можно ставить куда хочешь. Сегодня он это показал, ни в чем не уступал".

Узнавайте расписание, прогнозы, результаты 28-го тура чемпионата Украины.

Смотрите видеообзор матча "Шахтер" – "Заря" на "Олимпийском"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск Виктор Скрипник

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит "Ворсклу" в финал Кубка на "Динамо"ЧУ по футболу
"Шахтер" – чемпион! "Горняки" досрочно стали "золотыми", одержав волевую победу над "Александрией"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять