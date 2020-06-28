"Мы были ближе к победе, чем "Шахтер". Но вся борьба – впереди": тренер "Зари" о матче с чемпионом

В субботу прошел центральный матч 28-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. На "Олимпийском" в Киеве "Шахтер" и "Заря" сыграли боевую ничью. Луганчане остались третьими, а донецкая команда наслаждается очередным званием чемпиона.

После поединка главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился своими мыслями:

"Результат оцениваю как положительный, ведь сыграли с чемпионом 0:0, не пропустили, играли на победу. Даже наберусь смелости и скажу, что мы чуть-чуть были ближе к победе. Мы довольны этим баллом в копилку. Но вся борьба впереди. Такие игры, когда не боишься, играешь против хорошего соперника в свою игру, не уступаешь, только добавляют положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед".

Также бывший игрок сборной Украины оценил действия своих подопечных:

"Я ребят поздравил, все выложили все, что могли. "Шахтер" есть "Шахтер". Кто бы ни говорил о немотивированности, но против такой команды сыграть на ноль... Могу своей команде только комплимент сказать. Хотя хочется еще большего. Может, я где-то перебарщиваю: есть всегда, над чем работать. Но игроки не должны бегать, как по рельсам. Это то, что я прививаю команде. У нас есть ротация, в игре можно даже менять позиции, ребята знают, что кому делать.

Цыганиксу комплимент. Он никогда не действовал на этой позиции, а сегодня достаточно уверенно сыграл... Хомченовский справился со своей работой хорошо. Тымчик – основной игрок, которого безболезненно можно ставить куда хочешь. Сегодня он это показал, ни в чем не уступал".