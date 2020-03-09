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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Мы должны понимать, на какой планете живем", – капитан "Динамо" о решениях судей

9 марта, 10:07

Вадим Авдасев

Сергей Сидорчук предложил открытый диалог между арбитрами и футболистами

Вчера вечером в чемпионате Украины завершился первый этап. После этого в Премьер-лиге стали известны первая и вторая шестерки. Именно в таких группах соперники продолжат турнир далее.

В одном из матчей киевское "Динамо" обыграло в гостях "Александрию". Однако после встречи, кроме результата, немало говорили и о действиях рефери. В частности высказался капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук:

"Отдельно хочется сказать о судействе. Если команда-хозяин не удовлетворена и команда гостей недовольна, то это говорит о компетенции судьи, правильно? Я не знаю, как трактовать пенальти, как трактовать фол в середине поля, когда Буяльского держат открыто, не дают желтую карточку... Желтая карточка моя на чужой половине поля у штрафной... Интересно, чтобы судьи давали комментарий своим решениям, потому что мы не понимаем. Сегодня за это дают желтую карточку, завтра – красную . Мы должны понимать, на какой планете мы живем".

Также полузащитник предложил диалог с представителями Фемиды:

"Я считаю, и не только я, что будет полезно для всех клубов, чтобы не было нервов за пределами поля, чтобы судьи тоже говорили, как они трактуют моменты. Не только, чтобы выступал Лучано Луччи раз в полгода и собирал каких-то 10 человек. Интересно, чтобы это было у всех на виду, чтобы мы знали, как нам вести борьбу... Между нами должен быть диалог".

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футбол чемпионат Украины Динамо Киев судьи премьер-лига Сергей Сидорчук

Источник: Footballhubua

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