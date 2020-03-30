"Мы довольно хорошо общаемся с игроками "Динамо": игрок "Шахтера" рассказал об отношениях с игроками киевлян

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что футболисты "Динамо" и игроки донецкого клуба стали дружелюбнее друг к другу.
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"Переезд "Шахтера" в Киев нивелировал вражду с "Динамо"? Согласен, многое поменялось. Мы довольно хорошо общаемся с игроками "Динамо". Не скажу, что прямо близко. Близко общаются только ребята, которые помоложе, потому что они вместе прошли юношеские и молодежные сборные. Когда я жил в Донецке, то ни с кем из "Динамо" не общался, только в сборной мог перекинуться парой слов. А сейчас мы списываемся, обсуждаем что-то, интересуемся друг у друга делами.
В сборной тоже очень теплая атмосфера: все друг друга подкалывают, шутят, поздравляют с днями рождения. Поэтому я согласен, что на протяжении этих лет, что прошли в Киеве, теплее стали отношения между футболистами "Шахтера" и "Динамо", – сказал Степаненко.
"Стараемся соблюдать все правила карантина и избегать общественных и многолюдных мест, в основном находимся дома. Если еще 10 дней назад могли где-то встретиться, то сейчас все в основном стараются быть с семьями и заботиться в первую очередь о них. Общение в основном по телефону", – отметил игрок.
Ранее одноклубник Коноплянкипрокомментировал перенос Евро-2020 на лето-2021. "Принял эту новость спокойно. Думаю, сборная Украины не потеряет от этого, а только выиграет", – считает Виктор Коваленко.
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