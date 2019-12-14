"Мы готовы к уходу некоторых игроков": Луиш Каштру подвел итоги года для "Шахтера"

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов после поединка против "Зари" (2:1) в 18-м туре чемпионата Украины. Португальский специалист заявил, что его команда готова к уходу футболистов в зимнее трансферное окно. "Заря" – "Шахтер" 1:2 видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

- Вы играли с "Зарей" и "Динамо" – с кем сложнее было играть?

- Не знаю, разные были игры, совершенно разные тактические модели. "Динамо" – 4-3-3, с атакующим полузащитником под нападающим, "Заря" – 4-4-2 с ромбом в центре, двумя нападающими и атакующим полузащитником под нападающими. Нападающие заставляли нас занимать чуть разные позиции в поле. Плюс игры были в разные периоды чемпионата. Тем не менее, очень хорошие команды в чемпионате. "Заря" занимает одно из лидирующих мест и борется за попадание в Лигу чемпионов. Поэтому, это две отличные и две очень сложные команды в нашем чемпионате.

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- Какие позиции требуют усиления в следующем сезоне?

- На данный момент мы чувствуем себя достаточно стабильно. В принципе, все позиции у нас закрыты. Справа у нас Болбат, Бутко и Додо. Центральные защитники: Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Бондарь и Витао. Вы хотите, чтобы я полностью описал вам наш состав? Я думаю, когда проходят игры – на поле есть игроки, если в принципе мы добиваемся победы. Думаю, что мы достаточно нормально заряжены игроками. В чемпионате мы это доказываем. В Лиге чемпионов – когда мы начали, у нас был момент пройти в 1/8 финала. Получилось не так, как мы хотели. Это из-за заслуги "Аталанты". В принципе по составу сейчас мы достаточно стабильны. Но если некоторые игроки начнут покидать наш клуб, администрация клуба к этому готова. И, конечно же, мы любую позицию заменим. Я абсолютно уверен в своих игроках. Они мне очень нравятся. Великолепные профессионалы. И мы готовы ко второй части сезона.

- Мистер, еще один вопрос, очень важный. Если можно, коротко подведите итог 2019 года. Каким год был для вас?

- Наш самый главный вызов, это демонстрировать качественный футбол и подвязывать к нему положительные результаты. У нас были моменты, где мы были лучше. В начале чемпионата наша игра эстетически была лучше. Календарь был очень плотный. У нас было очень мало времени, чтобы работать. Мы больше восстанавливались, чем подготавливали команду к играм. Поэтому, атакующая ДНК немного терялась, и команде через это пришлось пройти. У нас были сложности в завершающей части этого года. Сейчас пауза и она нам поможет, чтобы восстановиться и быть еще сильнее во второй части чемпионата. Я хочу поблагодарить всех за то время, которое я нахожусь в Украине. Ко мне всегда было уважение. То, как меня принимали. И, воспользовавшись моментом, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Чтобы мы все смогли получить ну если не мир, то хотя бы то, что с ним связано. Спасибо всем.

Напомним, что посреди недели "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов и вылетел в Лигу Европы. "Горняки" остались единственным представителем еврокубков от Украины после сенсационного провала "Динамо".

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