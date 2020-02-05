"Мы идем путем увеличения нагрузки": Михайличенко оценил игру киевлян в матче с "Олимпией"

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Главный тренер "Динамо" Алексея Михайличенко прокомментировал поединок на втором сборе в Турции, в котором киевляне победили словенскую "Олимпию" со счетом 5:0.

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"У нас есть травмированные игроки, Цыганков и Шабанов еще не могут принимать участие в матчах. Поэтому мы запланировали провести контрольные встречи два дня подряд, и сегодня полтора тайма играл один состав, а еще полтайма – другой. Мы идем путем увеличения нагрузки, поэтому завтра будет зеркальное отражение состава. Футболисты, которые сегодня сыграли полтайма, проведут на поле полтора тайма, и наоборот. В следующих играх мы будем еще набирать, чтобы к концу сбора ребята были готовы играть 90 минут", – рассказал Алексей Михайличенко.

Кстати, "Динамо" разгромило лидера чемпионата Словении в товарищеском матче. Киевляне провели первый контрольный матч на втором сборе в Турции.

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