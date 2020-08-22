"Мы не готовились к "Шахтеру": тренер "Колоса" – о трех пенальти и странном календаре УПЛ

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от "Шахтера" в первом туре чемпионата Украины – 1:3. Наставник команды из Ковалевки признался, что для его подопечных сезон начинается только через три недели, когда стартует второй тур УПЛ.

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"Мы не готовились к "Шахтеру", честно говорю. Вышли из отпуска только 10 августа. Мы два дня назад еще на песке бегали, а сегодня играем с "Шахтером"! Можно сказать, что этот матч не брали во внимание. Да, хотели играть достойно, дать бой, но понимали, что будь мы даже в суперкондициях, с этим соперником тяжело. Я хочу сказать о другом. Чемпионат Украины, Премьер-лига... Вы назовите хоть одну страну, где между первым и вторым турами 21 день. Я говорю не о том, где между третьим и четвертым или четвертым и пятым, когда команды уже в тонусе. Как можно начать чемпионат и снова идти в отпуск? Я просто этого не могу объяснить. Понимаю, сборные, но… К другим какое-то неуважение? "Динамо" может быть в тонусе, у них еще Суперкубок, "Шахтер" в тонусе, у него была Лига Европы. А остальные команды? Как им готовиться? Мы команду грузили, и это видно на поле, что футболисты уже еле передвигали ноги. Ребят могу только поддержать, чтобы они даже не расстраивались, что выглядели как-то медленно. Мы знали, на что шли. Ребята более-менее достойно сыграли. Двигаемся дальше: для нашей команды чемпионат начинается 12 сентября", – цитирует Костышина сайт "Шахтера".

Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Также Костышин рассказал о трех пенальти в ворота его команды и были ли споры по поводу их назначения: "Я еще не общался с ними по поводу фолов. У нас уже вроде бы было три пенальти – это повторение рекорда. Кто смотрел повторы, говорит, что первого пенальти совсем не было, второй и третий – были. Если повтор показывает, что пенальти был, то какие споры?"

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Ранее "Динамо" Луческу в первом матче нового чемпионата разгромило "Олимпик". И теперь 25 августа киевляне сыграют с "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.

Смотрите, как "Колос" уступил "Шахтеру"

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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